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«Розовый цвет — не ее история»: Александр Васильев дал советы дочери Валерии

По мнению историка моды, из-за своего образа на совместных фотографиях с Валерией Анна Шульгина смотрится старше своей матери.

«Розовый цвет — не ее история»: Александр Васильев дал советы дочери Валерии
Дочь Валерии пошла по стопам матери и тоже стала певицей. Фото: КП/Лариса Кудрявцева.

Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев считает певицу Валерию «девочкой». Знатока стиля удивляет тот факт, что звезда скоро станет бабушкой, ведь ее образ даст фору молодым модницам. В частности, если сравнивать Валерию с ее 27-летней дочерью Анной Шульгиной, то последняя, по мнению ведущего, выглядит старше своей матери.

«Мой главный совет Ане: не увлекаться горизонтальными линиями — мини, поясами на талии. На мой взгляд, это совсем не то, что ей необходимо. И даже этот розовый цвет — не ее история», — сказал Васильев, комментируя на 7days совместную фотографию Валерии с дочерью 2017 года.

Певица Валерия
Валерия с дочерью Анной на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» в 2017 году. Фото: КП/Борис Кудрявов.

Хотя историк моды отмечает, что в последнее время Анна изменила свой имидж.

Самой Валерии он порекомендовал не перегружать свой образ броскими деталями и соперничать в яркости с куклой Барби. По мнению стилиста, певица давно заняла позицию королевы эстрады и должна выглядеть «по-королевски»: выбирать элегантные вещи пастельных тонов.

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Александр ВасильевАнна ШульгинаВалерияЗвездный стильмодамода и стильпевица Валерия