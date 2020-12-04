«Розовый цвет — не ее история»: Александр Васильев дал советы дочери Валерии

По мнению историка моды, из-за своего образа на совместных фотографиях с Валерией Анна Шульгина смотрится старше своей матери.

Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев считает певицу Валерию «девочкой». Знатока стиля удивляет тот факт, что звезда скоро станет бабушкой, ведь ее образ даст фору молодым модницам. В частности, если сравнивать Валерию с ее 27-летней дочерью Анной Шульгиной, то последняя, по мнению ведущего, выглядит старше своей матери.

«Мой главный совет Ане: не увлекаться горизонтальными линиями — мини, поясами на талии. На мой взгляд, это совсем не то, что ей необходимо. И даже этот розовый цвет — не ее история», — сказал Васильев, комментируя на 7days совместную фотографию Валерии с дочерью 2017 года.

Хотя историк моды отмечает, что в последнее время Анна изменила свой имидж.

Самой Валерии он порекомендовал не перегружать свой образ броскими деталями и соперничать в яркости с куклой Барби. По мнению стилиста, певица давно заняла позицию королевы эстрады и должна выглядеть «по-королевски»: выбирать элегантные вещи пастельных тонов.

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