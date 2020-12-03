«Смотрится безупречно»: невестка Орбакайте предстала в кожаных брюках и объемном кардигане

Алена Краснова уже три года состоит в браке с Никитой Пресняковым. В одночасье она стала частью звездной семьей. Музыкант является сыном Кристины Орбакайте и внуком самой Аллы Пугачевой. Влюбленные живут в квартире в Москве, которую им подарила Примадонна на свадьбу.

Возлюбленная Никиты недавно обучилась на фотографа. Девушка разбирается в моде и не скрывает, что делает много покупок. Часть своих вещей она распродает каждый сезон. На днях Алена решила похвастаться новым зимним образом. Стройная блондинка надела кожаные брюки с высокой посадкой, кроп-топ серого цвета с высоким воротом и объемный кардиган цвета мокрого асфальта.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Укороченный кроп-топ, трендовые брюки с таким красивым серым цветом гармонируют безупречно. Кроп-топ подчеркивает прекрасные физиологические данные Алены. Цвет правильный серый, который очень сложно подобрать исходя из цветотипа. Если неправильно подобрать оттенок, то он может перечеркнуть весь образ. Здесь он очень красивый, гармонирует с оттенком кожи. Более того, фактура топа в сочетании с экокожей тоже плюс для этого образа. Все модные девочки знают, что всевозможные кольце и цепочки актуальны в этом сезоне. Алена их смело сюда добавила, и, естественно, исходя из наших климатических условий, кроп-топ идет в сочетании с уютнейшим кардиганом. Также его можно носить с тренчем или жакетом, но у нас уже зима, поэтому не обойтись без накидки из шерсти или других материалов. Загорелая кожа с тремя оттенками наряда смотрится безупречно, модно и свежо. Мы все привыкли считать, что безупречные образы чаще всего должны быть для выходов в свет, но тут яркий пример того, как может выглядеть яркий, молодежный, повседневный лук с трендовыми позициями», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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