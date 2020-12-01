Дочь Татьяны Навки в платье миди с золотым отливом продефилировала на вечеринке Киркорова

Надежда Пескова стала гостьей на празднике у артиста. Она смогла поиграть и потанцевать с сыном Сергея Лазарева, дочкой Ани Лорак и наследницей певицы Жасмин.

Филипп Киркоров всегда любит закатывать вечеринку, если у членов его семьи день рождения. В этом году даже свое 53-летие он отметил скромно дома в кругу близких. А вот дочку Аллу-Викторию певец не смог оставить без праздника. Когда девочка вернулась из школы, то ее ждали подарки, нарядная елка и гости. Киркоров организовал праздник с аниматорами, красочными декорациями, роскошным столом с изысканными блюдами и сладостями.

Именинница в розовой юбке и джемпере встречала гостей. Яна Рудковская появилась на вечеринке в черном кружевном платье. Она принесла дочке Филиппа Бедросовича в подарок наряды Dior, а Ольга Бузова и ее бойфренд Дава подарили девочке на девятилетие золотой iPhone. Пока взрослые общались — дети веселились и играли. Татьяна Навка привела на вечеринку шестилетнюю дочку Надежду. Девочка была облачена в платье миди с золотым отливом. Ее волосы были собраны в высокий хвост.

Наследница фигуристки давно знает дочку певицы Жасмин, Маргариту, поэтому взяла ее за руку. Они вместе продефилировали по сцене перед публикой. Потом Татьяна стала делать фото и общаться с гостями вечера, а ее наследница продолжила веселиться. В зале также был сын Сергея Лазарева — Никита и дочка Ани Лорак — София.

«Модельки, с ума сойти», — отметила Жасмин.

Кульминацией вечера стал огромный пятиэтажный торт, украшенный шарами и куклами. Дети были в восторге от такого десерта. Алла-Виктория не только загадала желание, но и смогла всех угостить кусочком тортика.

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