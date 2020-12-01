«Максимально универсальное»: Гагарина в черном платье в пол с разрезом восхитила стилиста

Полина Гагарина не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Поклонники помнят, что раньше певица обладала пышными формами, но после развода с первым мужем феноменально похудела. Теперь девушка поддерживает фигуру, регулярно занимаясь спортом и следя за питанием.

Артистка в этом году рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Даже ради общей дочки Мии они не стали сохранять брак. Накануне звезда подала документы на развод.

Примечательно, что о проблемах в семье Полина предпочитает не говорить. Она усердно работает, посещая различные съемки. Свободное время певица уделяет детям. Как известно, у нее также растет сын Андрей от прошлых отношений. Но недавно артистка обновила свой гардероб, закупившись красивыми нарядами. Она решила начать новую жизнь. А так как впереди новогодние праздники, Гагарина пополнила гардероб вечерними платьями.

В одном из них она отметилась 1 декабря. На очередных съемках звезда предстала в черном платье в пол с пайетками и разрезом от бедра. Нюдовые босоножки на каблуках дополняли ее образ. Она продефилировала по залу, демонстрируя всю красоту наряда.

Поклонники восхитились ее образом. «Гибкая львица», «Просто царица», «Поля, какая красотка», «Шикарна! Жаль мне в Италии некуда пойти в таком луке», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов оценил ее аутфит.

«Данный наряд идеально впишется на любое новогоднее мероприятие в этом году. Платье максимально универсальное в черном цвете, хоть и наиболее актуальным являются светлые цвета и металлик. Черный цвет никто не отменял. Также хочу отметить, что открытые плечи и ультравысокий разрез на юбках и платьях мировые дизайнеры транслируют повсеместно», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. Является российским стилистом, fashion- колумнистом и фотопродюсером.