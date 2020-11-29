Намек на гламур 1970-х: Виктория Бекхэм показала платье миди из итальянской вискозы и блестящего люрекса

Модный дизайнер Виктория Бекхэм представила новую коллекцию одежды, в которой не забыла сделать акцент и на предстоящие праздники. К встрече Рождества и Нового года она рекомендует подготовиться заранее, поэтому наряды своего бренда уже сейчас представляет на странице в Instagram.

На этот раз Виктория показала платье миди с длинными рукавами и расклешенной юбкой с намеком на гламур 1970-х годов. Оно сшито из итальянской вискозы и блестящего люрекса, что позволяет подчеркнуть фигуру. А открытая спина создает особый шик. Модницам наряд обойдется в 1250 фунтов стерлингов (почти 127 000 рублей).

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Наряды бренда VVB пользуются особой популярностью среди моделей и блогеров. Доверяют вкусу модного дизайнера и члены королевской семьи. Так, Меган Маркл ни раз появлялась в вещах от Виктории на различных мероприятиях, как в Великобритании, так и в США.

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