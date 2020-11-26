«Придает стройность»: Нетребко отметилась в черном платье в пол и пуховой куртке-накидке

Анна Нетребко в этом году привыкает жить по-новому. Сначала она провела почти три месяца в самоизоляции в своей квартире в Вене. Ей хватило времени, чтобы не только отдохнуть, но и навести порядок в гардеробной. Артистка является известной модницей. У нее есть коллекция туфлей, шляпок и сумочек. Концертные костюмы она тоже покупает сама. Недавно певица переболела коронавирусом. Она лечилась в Москве, а потом вернулась домой.

Недавно Анна приехала в Краснодар. Она решила провести время с отцом. Артистка украсила его дом к новогодним праздникам и устроила День благодарения. А 25 ноября оперная дива уехала. Как оказалось, она поспешила в Санкт-Петербург. Певица посетила Мариинский театр. Она насладилась новой постановкой «Сельской чести Масканьи». Нетребко поддержала мужа Юсифа Эйвазова, который выступил на сцене.

Для такого случая артистка облачилась в черное платье в пол с узором. В тон наряду была подобрана пуховая куртка-накидка. Элегантная сумочка и розовые туфли-лодочки дополнили образ.

«Выход в свет… а почему бы и нет», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие одарили ее комплиментами. «Ой как атмосферно все», «Анна, как всегда, восхитительна!», «Костюм — очередной шедевр», «Анна! В жизни Вы еще прекраснее! Постановка очень хорошая!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Оперная дива одета, как и подобает звезде ее величины, — безупречно. Лаконичное по крою закрытое платье в пол идеально дополняет куртка-накидка с широким отложным воротником. Объемный, но пропорциональный по длине верхний слой на контрасте с платьем создает нисходящий силуэт, придавая фигуре стройность. Флористический рисунок в стиле ар-нуво на платье и накидке расставляет нужные цветовые акценты и подчеркивает плавность и изящество линий. Остроносые замшевые туфельки нежного оттенка пыльной розы придают образу эстетическую легкость и идеально сочетаются с декором на одежде. А крупные жемчужные серьги не только гармонируют с белыми цветами на платье, но и придают лицу нежное сияние», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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