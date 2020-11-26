«Для праздничного настроения»: Виктория Бекхэм показала платье для встречи Нового года

В новой коллекции одежды дизайнера Виктории Бекхэм преобладают теплые вещи, в том числе джемперы и теплые свитеры. Не забыла дизайнер о тех модницах, которые работают на удаленке. Для них она разработала уютные спортивные костюмы. Во всем этом многообразии нарядов нашлось место и для праздничных платьев. Одно из них она показала на своей странице в Instagram.
Это мини-платье свободного кроя с длинными рукавами. Эффектности наряду добавляют темно-синие пайетки, которые переливаются различными оттенками в свете ламп и софитов. Чем не новогодний наряд.
«Для праздничного настроения», — подписала фото Виктория.
На официальном сайте дизайнера платье стоит 495 фунтов стерлингов (почти 50 тысяч рублей).