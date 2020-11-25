«Такие наряды обязательны»: Бузова предстала в костюме песочного цвета и трендовом бомбере

Ольга Бузова всегда старалась одеваться по моде. Во времена, когда она была участницей «Дома-2» девушка носила мохнатые сапоги и джинсы с заниженной талией. Теперь у нее есть возможность, одеваться в наряды люксовых брендов. Почти каждый день телеведущая хвастается обновками. С наступлением зимы она пополнила свой гардероб пальто, пуховиками и даже дубленкой за 280 тысяч рублей, которую ей подарил возлюбленный Давид Манукян.

Накануне у Ольги был насыщенный день. Она успела сняться в шоу «Ледниковый период», где увиделась с Екатериной Варнавой, а также провести выпуск передачи «Бородина против Бузовой». На этот раз в кадр девушка отправилась в брючном костюме песочного цвета. Так как от каблуков она временно отказалась, чтобы снизить нагрузку на ноги, Бузова надела белые кроссовки. А вот черный топ позволил ей похвастаться прессом.

Когда звезда отправилась домой, где ее ждал Дава, она переоделась в джинсы скинни, красную рубашку и объемный бомбер винного оттенка. Телеведущая не скрывает, что сильно похудела за последние месяцы. При этом она прячет недостатки фигуры и подчеркивает достоинства с помощью правильных образов и объемных руховиков. Оценил ее аутфиты для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Если брать уличную моду, street style, то оба ее образу актуальны. Наряды подходят под все тренды, которые существуют. А если рассматривать цветовую гамму, то бежевый скорее классический цвет, а винный — сезонный и больше подходит периоду осень/зима. Один образ чисто уличный, а другой для помещения, так как с открытым животом на улице в такую погоду уже никто не ходит. По имиджу для Оли такие наряды обязательны, так как эти наряды соответствуют ее целевой аудитории. Если рассматривать образы по трендам, то они оба в тренде. Сейчас возвращается мода из 2000 годов. Сейчас носят укороченные бомберы, пиджаки и другие вещи. В ближайшие года три нас ждет возвращение заниженной талии на контрасте и очень завышенной талии у верхней одежды. Длина будет укорачиваться с каждым сезоном все больше и больше», — рассказал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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