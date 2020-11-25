Из новой коллекции: Водянова в мини-платье Louis Vuitton с белым кейпом предстала на фото

Наталья Водянова не скрывает, что любит свою работу. С 17 лет она покоряет мировые подиумы. Девушка из Нижнего Новгорода теперь дружит со многими именитыми дизайнерами. Примечательно, что она пять раз становилась мамой. Троих наследников она родила в первом браке, а еще двоих сыновей подарила французскому бизнесмену Антуану Арно. Они живут вместе уже 9 лет, но только этой осенью модель вышла замуж за сына одного их богатейших людей на планете и президента компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Не так давно в Париже прошла Неделя моды. Водянова не пропускала ни одного значимого события. При этом она появлялась на показах, как гостья. Девушка теперь крайне редко сама дефилирует на подиуме. Однако она стала лицом рекламной компании новой коллекции одежды и аксессуаров Louis Vuitton. Накануне жена Арно похвасталась кадром с бэкстейджа. Она предстала в кадре в стильном мини-платье Louis Vuitton с белым кейпом, который в моде в этом сезоне, а в руках она держала сумку цвета хаки. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Коллекция Louis Vuitton осень/зима (хотя так сразу и не скажешь) 2020», — написала звезда.

Наталья порой даже за продуктами ходит в нарядах от кутюр. Она заверяет, что так и нужно делать, по крайней мере, в Париже.

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