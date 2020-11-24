«Неудачной длины»: дочь Заворотнюк в платье по фигуре и сливочных сапогах разочаровала стилиста

Анастасия Заворотнюк находится на лечении больше года. Актрису давно никто не видел, кроме близких. Единственная, кто из ее семьи делится новостями, это ее старшая дочь Анна. Девушка долгое время жила в Нью-Йорке, но вернулась в Россию, когда мама заболела. Она живет в доме артистки, но готовится переехать в свою квартиру в Москве. Наследница знаменитости привыкла жить в мегаполисе.
Поклонники успели полюбить Анну за искренность. Многие отмечают, что она выросла копией мамы. Более того, девушка умеет за собой ухаживать и подбирать стильные образы. На днях она показала, с чем можно носить платье зимой. А теперь дочка Заворотнюк поделилась кадрами, на которых предстала в трикотажном платье молочного цвета, сливочных сапогах на шпильке. Лук девушки в пастельных тонах дополнили жакет и шляпа.
Анна позировала в музее-усадьбе «Архангельское». Девушка подчеркнула свою стройную фигуру. А вот стилист Элла Маковей в беседе с порталом Teleprogramma.pro указала на ошибки, которые девушка допустила при составлении образа.
«Анна попыталась собрать лук в молочных тонах, но не учла, что сочетание 5-ти спорящих между собой оттенков выглядит, мягко говоря, небезупречно. Трикотажное платье цвета белой шерсти, перчатки оттенка старой слоновой кости, шляпа „кофе с молоком“ и бежево-серый мужской пиджак оверсайз. Все вместе создает ощущение случайных вещей, собранных в химчистку.
Непродуманность образа усиливается неверным смешением фактур и объемов. Так, жакет выглядит слишком тонким, словно из другого сезона, а трикотажное платье-свитер неудачной длины слишком плотное. К такому платью следовало бы подобрать шерстяное пальто теплого молочного оттенка или дубленку», — пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.
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