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«Неудачной длины»: дочь Заворотнюк в платье по фигуре и сливочных сапогах разочаровала стилиста

Наследница Анастасии Заворотнюк похвасталась зимним образом. Однако модный эксперт портала Элла Маковей нашла в ее луке несколько ошибок.

«Неудачной длины»: дочь Заворотнюк в платье по фигуре и сливочных сапогах разочаровала стилиста
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Анастасия Заворотнюк находится на лечении больше года. Актрису давно никто не видел, кроме близких. Единственная, кто из ее семьи делится новостями, это ее старшая дочь Анна. Девушка долгое время жила в Нью-Йорке, но вернулась в Россию, когда мама заболела. Она живет в доме артистки, но готовится переехать в свою квартиру в Москве. Наследница знаменитости привыкла жить в мегаполисе.

Поклонники успели полюбить Анну за искренность. Многие отмечают, что она выросла копией мамы. Более того, девушка умеет за собой ухаживать и подбирать стильные образы. На днях она показала, с чем можно носить платье зимой. А теперь дочка Заворотнюк поделилась кадрами, на которых предстала в трикотажном платье молочного цвета, сливочных сапогах на шпильке. Лук девушки в пастельных тонах дополнили жакет и шляпа.

Анна позировала в музее-усадьбе «Архангельское». Девушка подчеркнула свою стройную фигуру. А вот стилист Элла Маковей в беседе с порталом Teleprogramma.pro указала на ошибки, которые девушка допустила при составлении образа.

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Анна попыталась собрать лук в молочных тонах, но не учла, что сочетание 5-ти спорящих между собой оттенков выглядит, мягко говоря, небезупречно. Трикотажное платье цвета белой шерсти, перчатки оттенка старой слоновой кости, шляпа „кофе с молоком“ и бежево-серый мужской пиджак оверсайз. Все вместе создает ощущение случайных вещей, собранных в химчистку.

Непродуманность образа усиливается неверным смешением фактур и объемов. Так, жакет выглядит слишком тонким, словно из другого сезона, а трикотажное платье-свитер неудачной длины слишком плотное. К такому платью следовало бы подобрать шерстяное пальто теплого молочного оттенка или дубленку», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет.  Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

Элла Маковей. Фото: Teleprogramma.pro

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