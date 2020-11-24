«Только ты мог заставить»: Собчак примерила юбку миди и пиджак с ярким комбинезоном

Ксения Собчак недавно вернулась из отпуска. Она смогла развеяться в Дубае со своим возлюбленным Константином Богомоловым. Также рядом с ней был ее сын Платон от первого брака. Ноябрь стал для нее насыщенным месяцем, так как девушка отметила не только свой день рождения, но и наследника. Каждый раз телеведущая старалась удивлять поклонников своими нарядами. Она не боится выглядеть странно и порой создает ироничные луки.

больше по теме Ксения Собчак в черном комбинезоне-бюстье и пальто кофейного цвета отправилась в бутик Телеведущая решила увидеться с дизайнером Андреем Артемовым и оценить его работы.

На одной из премьер, где Ксения появилась на красной дорожке в платье с рюшами и авоське, она привлекла к себе много вниманимая. Похоже, что телеведущая решила пополнить гардероб обновками, чтобы и дальше создавать нетривиальные образы. Накануне она пришла в бутик к дизайнеру Андрею Артемову. Собчак предстала в пальто с принтом, но вскоре хозяин магазина предложил ей примерить более дерзкий наряд.

У зеркала блондинка красовалась в черной юбке миди и жакете кофейного цвета с тесемками, которые могут превращать вещь в размер оверсайз или подчеркивать талию. А вот под нарядом виднелся облегающий комбинезон с ярко-синим принтом.

«Андрей, только ты мог заставить меня надеть трико. Ксения Собчак и ее трико», — шутливо прокомментировала звезда.

Пользователи Сети отметили, что наряд подходит телеведущей. Нашлись и те, кто посчитал его странным. «А почему нет? Надо же в моде быть на острие», «Ах, эти девушки в трико», «Дождалась страна увидеть!», «Шикарная», «Для балерин», «Вам можно все», «Такая необычная», «Как-то нелепо», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. К слову, такой комбинезон стоит почти 35 тысяч рублей, а пиджак около 58 тысяч рублей.

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