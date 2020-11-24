«Можно носить не только летом»: дочь Заворотнюк сочетала любимое платье со сливочным свитером

Анастасия Заворотнюк уже длительное время не появляется на публике. Чтобы быть ближе к маме, в Россию вернулась ее старшая дочка Анна. Она пока живет в особняке артистки с отчимом Петром Чернышевым, а также сестрой Милой и другими родственниками. Но уже в ближайшие дни девушка переедет в квартиру в Москве, где шел ремонт.

Накануне Анна пообщалась с поклонниками. Она опровергла слухи, что ее мама хочет появиться на телевидении. Девушка также рассказала, как однажды встретила Леонардо Ди Каприо и решила похвастаться одним из своих зимних луков. Дочка Заворотнюк надела розовое платье-сорочку, которую сочетала со сливочным свитером и трендовыми ботинками на массивной подошве такого же оттенка. При этом свитер для начала она просто накинула на плечи.

«Я так люблю это платье, но я даже не подумала бы, что его можно носить не только летом, но еще и осенью, и зимой. Его можно скомбинировать с таким свитером. Очень классно, что есть люди, которые подкидывают такие идеи», — поделилась модель.

Поклонникам образ Анны пришелся по вкусу. У многих девушек есть платья, которые лежат в шкафу до прихода лета. А совет девушки помог им найти применение любимым вещам. К слову, дочка актрисы не стала скрывать, что тоже не сама придумала такое сочетание, так как поглядела его у стилиста. «Какая красивая», «Копия мамы», «Наряд отличный», «Такая нежная», «В лютый мороз не походишь, но сейчас еще можно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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