«Акцент на женственности»: Боня в белом комбинезоне Yves Saint Laurent восхитила стилиста

Виктория Боня не так давно прилетала в Москву, чтобы завершить дела. При этом девушка успела побывать в салоне красоты и снова нарастить волосы. Бывшая участница «Дома-2» тщательно следит за своей внешностью. Она стала бьюти-блогером и регулярно дает советы и рассказывает, как ухаживает за своей кожей и фигурой. Поклонники восхищаются и ее нарядами, но некоторые стилисты критикуют ее за то, что порой девушка перебарщивает, комбинируя вещи люксовых брендов.

А на днях Виктория приняла участие в фотосессии. На этот раз она облачилась в белоснежный комбинезон с глубоким вырезом и акцентом на талии. Девушка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Она позировала на пирсе в Монако. светская львица кружилась, смеялась, а также пыталась показать всю красоту своего аутфита.

«Немного бэкстеджа…» — написала звезда.

Наряд Yves Saint Laurent подчеркнул ее фигуру. Поклонники решили, что девушка поправилась. Нашлись и те, кто стал поздравлять ее с беременностью. Однако в беседе с порталом Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева не только оценила образ Бони, но и объяснила, почему ее формы в кадре смотрятся более пышными.

«Виктория в белом комбинезоне с распущенными, развивающимися волосами, выглядит эффектно, элегантно и статусно. Статуса добавляет белый цвет, а элегантности классическая составляющая. Комбинезон — одна из самых комплиментарных вещей, поскольку не только является самодостаточной вертикалью, но и сам является капсульным решением. Запах в портретной зоне, создающий V-образный вырез, удлиняет шею. Прочитала комментарии на страничке Виктории, что она прибавила в весе… Хочу пояснить, почему им так показалось. Отрезная талия и выточки комбинезона, запах на груди, сделали акцент на женственности, подчеркнули прелести Виктории, а женственность — это формы… Если бы комбинезон был без отрезной талии — сплошным, то он вытянул бы силуэт и стер бы гендерную принадлежность. А в этом случае получилось эффектное столкновение Инь и Янь. Виктория выглядит женственно, красиво и дорого!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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