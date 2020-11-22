«Рулят объемы»: Ковальчук утеплилась к зиме модным пуховиком «кокон» длины макси

Юлия Ковальчук выбрала для холодного сезона стильный пуховик оверсайз припыленного оттенка, подобрав к нему серые ботинки с белыми шнурками и карамельную шапочку с клетчатым шарфом.

«Решила не снимать одеяло, выходя на улицу. Холодно же!» — прокомментировала певица свой стиль в личном блоге.

Имидж-стилист Лариса Тимиряева специально для сайта Teleprogramma.pro дала развернутый комментарий, отметив актуальность модели пухового пальто артистки. Также фэшн-эксперт обратила внимание, что Ковальчук верно подобрала аксессуары.

«В холодном осенне-зимнем сезоне 2020/2021 рулят объемы. Самыми трендовыми являются оверсайз модели всех видов верхней одежды. Это относится и к пуховикам. Юлия отдала предпочтение пуховику модели «кокон» длины макси. Эта длина на пике моды. Несмотря на модную стежку, строчка трендового зимнего объемного пуховика идет широким шагом (есть модели, вообще без стежки). Так что мы видим на Юлии модную зимнюю версию. Модели длины макси очень хорошо сочетаются с грубой обувью, так что можно было бы, при желании, «зажестить» образ и добавить объемную сумку. Объемный пуховик длины макси с горизонтальной прострочкой стройнит и визуально вытягивает силуэт, потому что у рисунка есть ритм (повторяющиеся горизонтальные линии), мы мысленно достраиваем его, продолжая повторяющийся рисунок. И мы глазами движемся сверху вниз, вытягиваем мысленно и продлеваем его именно сверху вниз, так и работает визуальная коррекция. Так что хотите в объемной вещи выглядеть стройнее и выше, такой пуховик вам поможет. Образ Юлии интересен еще тем, что она поиграла на геометрических формах: полосы в строчках пуховика, шарф в клетку и круглые очки «Тишейды». Получился образ в модной минималистической манере с интересной игрой в деталях», — рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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