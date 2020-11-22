В россыпи блесток: Алина Кабаева облачилась в жемчужное платье-бюстье с бахромой

В интервью для российского глянца Vogue спортсменка призналась, что всегда старалась одеваться красиво и со вкусом.

На одной из фан-страничек Алины Кабаевой появился ее личный снимок, который также публиковала в своей хронике одна из фотобаз. Не секрет, что будучи гимнасткой, экс-подопечная Ирины Винер всегда тщательно следила за физической формой. При этом с юности спортсменка старалась одеваться красиво и модно. Об этом чемпионка рассказала в интервью российскому глянцу Vogue. Как выяснилось, чувство стиля ей привила мама — Любовь Михайловна. Она всегда одевала дочь с иголочки, даже, когда та была еще малышкой.

«Знаете, у меня есть свой стиль. Мода приходит и уходит, а стиль остается. Он у меня просто внутри есть», — приводит Vogue слова Алины Кабаевой.

На фото гимнастка предстала в силуэтном платье-бюстье, модного жемчужного оттенка. Юбка вечернего наряда была украшена бахромой, а верх — россыпью мерцающих блесток. Свой аутфит спортсменка дополнила украшением, в частности, колье с каменьями. Длинные локоны Алина оставила распущенными, уложив их в стиле голливудской волны на крупные кудри. Особое внимание Кабаева уделила макияжу, подкрасив глаза серебристыми тенями, а скулы персиковыми румянами. На губы она нанесла блестящую помаду в малиновом оттенке.

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