«Харизматичная и утонченная»: Высоцкая показала, как сочетает жакет и джинсы с фетровой шляпой

Юлия Высоцкая этой осенью вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, представили фильм «Дорогие товарищи!». Это основанная на реальных событиях драма советского периода, в которой актриса исполнила главную женскую роль. Лента теперь поборется за премия Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сама Высоцкая продолжает усиленно трудится. Помимо съемок в фильмах, звезда является телеведущей кулинарных шоу и различных проектов о своей жизни, взглядах и интересах. В одном из таких Высоцкая устраивала примерку разных нарядов, которые остались лежать без дела.

«Это была осенняя примерка, выбирали удобную, практичную и стильную одежду для осени», — вспомнила Высоцкая.

Мы обратились к стилисту Ольге Трофимовой с просьбой прокомментировать составленный теледивой аутфит.

«Шляпа – стильный элегантный аксессуар этой осенью», — отметила модный эксперт. – «Его выбирают девушки, которые любят лаконичность в образе, стиль и в то же время изюминку. Обладательница шляп отличается изысканностью, любовью к ярким и нестандартным аксессуарам и в принципе как натура харизматичная и утонченная. Юлия такой и является».

Ольга Трофимова заметила, что шляпа способна мгновенно преобразить совершенно любой образ, независимо от его стилистической направленности.

«И Юлия любит использовать шляпы различные – как летние, так и фетровые в прохладную погоду. Здесь мы видим городской стиль кэжуал – шляпа, жакет в теплой клетчатой ткани. Вроде бы тяжелая классика, но она обыграна футболкой, денимом, заправленным в резиновые сапоги, дает образу расхлябанность и экстравагантность, с одной стороны, и удобство в повседневной пригородной жизни, с другой. Прекрасный пример того, как внутренне гармоничная девушка любит подавать свои образы красиво. Она что на кухне блистает, что в огороде, что в саду. То есть Высоцкая – та девушка, для которой важно элегантно, красиво и опрятно выглядеть вне зависимости от сезона, погоды и обстоятельств», — заметила Ольга Трофимова. Смотрите также:

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.