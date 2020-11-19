«Рубашка и идеальный свитер»: Виктория Бекхэм показала свой осенний тандем

Пандемия внесла свои коррективы в разные сферы жизни, в том числе и рабочий график многих жителей планеты. Теперь работа из дома для многих — просто необходимость. Акцент на этом моменте решила сделать дизайнер Виктория Бекхэм, которая показывает в своем Instagram, как можно выглядеть модно, работая из дома.

«Кто сказал, что работа на дому — это спортивные костюмы и тапочки? Рубашка и идеальный свитер — все, что вам нужно», — написала Бекхэм.

Дизайнер позировала в ярко-синем пуловере и голубой в бледно-розовую полоску рубашке с широкими манжетами.

К слову, на днях Виктория показывала, какие теплые свитеры будут в тренде в этом сезоне. Один из них — двухцветный с длинными расклешенными рукавами — особенно понравился поклонницам творчества Бекхэм.

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