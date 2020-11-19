«Этот образ провальный»: Нюша в платье по фигуре и массивных ботинках разочаровала стилиста

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. Певица повзрослела на глазах поклонников. Когда-то она была участницей подростковых песенных конкурсов, а теперь уже сама стала мамой. Девушка подарила избраннику дочку Симбу. Сначала она скрывала малышку от публики, но теперь с радостью делится трогательными кадрами с наследницей. Не так давно артистка стала активно снимать ролики для «ТикТока». Она старается не отставать от более молодых исполнителей, что отражается и на стиле звезды.

На сцене Нюша раньше всегда блистала в ярких комбинезонах и платьях. Теперь все чаще девушка носит спортивные костюмы, объемные жакеты, а также платья-сорочки. За последние несколько дней артистка похвасталась несколькими образами. Сначала она предстала в белоснежном мини-платье по фигуре и черных массивных ботинках. В женственном наряде артистка устроила танцы с подругами.

Поклонники восхитились изящной фигурой звезды. Многим также понравился ее лук, а эксперт портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин раскритиковал этот образ.

«Платье совсем не украшает фигуру Нюши. Его верх смотрится неплохо, но вторая половина платья сильно обтягивающая и создается ощущение, что оно мало и существенно портит фигуру. Также грубая обувь совершенно не подходит к этому наряду. Я считаю этот образ провальным. В плане макияжа и укладки все отлично», — высказался эксперт.

Вскоре Нюша также похвасталась плюшевой шубой «Тедди» нежного розового оттенка. Певица была без макияжа и в уютном образе. Девушка поддержала тренд на экошубы, которые в последнее время все чаще покупают звездные модницы.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер.

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