Васильев назвал единственный вид трикотажа, который достойно смотрится на женщинах

Многие профессиональные стилисты давным-давно пытаются мирно воевать с любовью женщин постсоветского пространства к кофточкам. Эксперты считают, что лучше их заменить жакетами или кардиганами. Однако тщетно – многие отечественные дамы чувствуют себя в них красиво и уверенно.

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И даже Эвелина Хромченко однажды сказала на «Модном приговоре», что не может с этим ничего поделать. Кроме того, призналась, что и мужчинам они подчас нравятся тоже.

В качестве золотой середины Александр Васильев предложил носить определенный вид трикотажа, который более выгодно смотрится на теле, чем вещи из других тканей. Поводом послужило появление на подиуме шоу пышнотелой героини Анны Савельевой в слишком тонком и мягком свитшоте. Сама гостья программы при этом вполне осталась довольна своим видом.

«Мне нравится, приятно к телу, удобно, свободно, легко», — сказала она.

Надежда Бабкина заметила, что с фигурой Анны лучше не носить подобные вещи. Историк моды согласился с певицей.

«Мне тоже показался трикотаж очень хлипким. Помните о том, что существует другой вид трикотажа – джерси, плотный и достойно закрывающий все ваше белье», — сказал Александр.

Эвелина Хромченко тоже оказалась солидарна с коллегой и посоветовала такие кофты использовать как раз в качестве нижнего белья. А сверху примерять объемные рубаки и жакеты.

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