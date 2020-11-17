«Модного градуса добавила»: Бородина в сливочном пальто и с сумкой Prada впечатлила стилиста

Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. При этом доход ей приносит реклама в соцсетях, а также корпоративы и свадьбы, которые она ведет только за большие деньги. Не так и удивительно, что девушке нравится тратить средства на люксовую одежду. Она каждый сезон пополняет гардероб трендовыми обновками. Все лето брюнетка ходила в мюлях Bottega Veneta, которые были мечтой каждой модницы, теперь она закупилась обувью на массивной подошве на зиму.

С наступлением холодов Ксения регулярно хвастается верхней одеждой. Мороз стал поводом для новых покупок телеведущей. Ранее она хвасталась плюшевым пальто. А вот на этот раз девушка покинула свой особняк в джинса-трубах, черных кроссовках и сливочном пальто оверсайз, которое дополнила новой сумкой Prada. Бородина сделала гладкий хвост и покрасовалась у ворот своего дома.

«Ну как же мне нравятся такие пальто. Стильное, модное и невероятно удобное при моем образе жизни. <…> А тренд оверсайз с нами надолго, обожаю его», — заметила звезда.

Поклонники отметили, что Ксении очень идет наряд и светлые тона. Многие одарили ее комплиментами. «Очень стильно! Светлые вещи смотрятся выигрышно и освежают», «Оверсайз — это очень удобно», «Как я люблю такие пальто», «Вы такая стильная», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева оценила аутфит звезды.

«Образ в уличном стиле в модном оверсайзе. Облагораживает образ и добавляет ему элегантности лаконичный крой пальто из вареной шерсти (на сколько смогла рассмотреть на мониторе) и его сливочный оттенок белого. Белый цвет всегда ассоциируется с отдыхом и праздником, но никак не с работой, поэтому он всегда своим присутствием добавит статуса. Играет роль и, казалось бы, незначительная деталь в виде черного канта, которая своим небольшим контрастом добавляет шанелевской нотки, пусть фрагментарно, но элегантно. Элегантность поддержана гладкой прической. А джинсы, кроссовки и сумка добавили расслабленности и динамики, сделав лук молодежным, легким и модным. Модного градуса добавила микросумочка на ремешке сумки. Мне понравилось, что аксессуары поддержали цветом и фактурой черный кант, это добавило гармонии. Модный Street style образ, скомплектован в свете модной тенденции минимализма», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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