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Эксперты «Модного приговора» объяснят, почему мамины советы по стилю не всегда уместны

На этой неделе героиней программы станет девушка, которая не стремится быть современной.

Эксперты «Модного приговора» объяснят, почему мамины советы по стилю не всегда уместны
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор"/Первый канал

Программа «Модный приговор» и ее ведущие Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина, Александр Васильев и Юлия Барановская, давно завоевали доверие телезрительниц в вопросах подбора стиля. Но еще остаются девушки, которые модного совета спрашивают не у специалиста или подруги-ровесницы, а у своей мамы.

В четверг, 19 ноября, Владислав приведет на модный суд свою девушку Анастасию. Он обвинит ее в том, что она и чувство стиля — вещи несовместимые. Как бы он ни пытался помочь ей и обрести современный внешний вид, та наперекор ему прислушивается только к маминым советам.

Героиня выпуска – Анастасия
Героиня выпуска – Анастасия. Фото: Первый канал

В ходе слушаний ведущие выяснят, что за всем этим стоит неуверенность и ревность девушки — Анастасия ревнует Владислава к бывшей и убеждена, что он хочет навязать ей стиль экс-пассии.

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