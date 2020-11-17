Эксперты «Модного приговора» объяснят, почему мамины советы по стилю не всегда уместны

На этой неделе героиней программы станет девушка, которая не стремится быть современной.

Программа «Модный приговор» и ее ведущие Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина, Александр Васильев и Юлия Барановская, давно завоевали доверие телезрительниц в вопросах подбора стиля. Но еще остаются девушки, которые модного совета спрашивают не у специалиста или подруги-ровесницы, а у своей мамы.

В четверг, 19 ноября, Владислав приведет на модный суд свою девушку Анастасию. Он обвинит ее в том, что она и чувство стиля — вещи несовместимые. Как бы он ни пытался помочь ей и обрести современный внешний вид, та наперекор ему прислушивается только к маминым советам.

В ходе слушаний ведущие выяснят, что за всем этим стоит неуверенность и ревность девушки — Анастасия ревнует Владислава к бывшей и убеждена, что он хочет навязать ей стиль экс-пассии.

Смотрите также