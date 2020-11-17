«Выглядит замечательно!»: Васильев рассказал о моде на одежду с волнами

В настоящий момент платья и юбки с оборками очень актуальны.

Историк моды Александр Васильев в эфире «Модного приговора» рассказал о моде на одежду с воланами. Сейчас они, а также юбки, в тренде. По мнению ведущего программы, они очень украшают гардероб дам, подчеркивая их женственность. Однако не являются каким-то новым изобретением.

«Платья с воланами стары как мир. Они пришли к нам из Испании, где были очень популярны в середине XIX века», — поведал ведущий шоу.

Взглянув на героиню шоу, которая предстала на подиуме в летящем платье из органзы оттенка латте, он произнес:

«Я вас поздравляю! Платье выглядит замечательно!».

«Народный стилист», который составил образ с трендовым платьем, использовал актуальный на сегодня прием контрастов. В одном луке он соединил женственное платье и грубую рокерскую косуху с черными сапогами.

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