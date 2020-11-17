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«Приторно женственно»: Инна Маликова выбрала тотально черный аутфит, но прогадала с обувью

Стилист Анастасия Пахолкова объяснила, какая обувь будет уместна в подобном комплекте.

«Приторно женственно»: Инна Маликова выбрала тотально черный аутфит, но прогадала с обувью
Инна Маликова. Фото: instagram.com/innamalikova/

Младшая сестра Дмитрия Маликова, солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова, накануне отправилась в Главкино на съемки новогодней передачи. Певица всегда выглядит стильно — фигура красавицы позволяет ей примерять самые смелые аутфиты — и на этот раз не изменила себе.

Маликова облачилась в мини-юбку из эко-кожи, укороченную дутую куртку и ботильоны из бежевой замши. Стилист Анастасия Пахолкова отметила актуальность образа, но порекомендовала моднице устранить один недочет.

«Total black всегда актуален, вот и Инна Маликова не упускает шанса прогуляться в черном, добавив один выбивающийся по цвету элемент гардероба — ботильоны. Все вроде неплохо в образе, но вот какой-то он не доработанный.

Объемный пуховик — тренд сезона, водолазка с мини-юбкой — неплохо, сумка и вовсе классика, но вот обувь… Все-таки стоило бы рассмотреть полярные по характеру варианты. Не хватает контрастности, слишком уж приторно женственно, несмотря на верхнюю одежду.

Сюда были бы уместны грубые ботинки на массивной подошве, сапоги с широкой голенью, собирающиеся гармошкой, которые бы отлично сработали, уравновесив общую картину», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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