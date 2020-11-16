«Домашняя и мягкая»: Орбакайте в алых брюках клеш и пальто вышла в свет в США

Кристина Орбакайте все лето провела в Америке. Сначала она отдыхала в Майами с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Потом звездная семья приехала в Нью-Йорк, где восьмилетняя наследница артистка пошла в школу. Недавно Кристина побывала в Москве. Она успела отыграть в спектаклях, увидеться с Аллой Пугачевой и своими сыновьями — Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым, а потом снова вернулась в США.

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По всей видимости, пока у Клавдии идут каникулы, она путешествует с родителями. Они добрались до городка Уотер Милл в штате Нью-Йорк, где накануне посетили Художественный музей. Часть экспонатов находится на лужайке, поэтому на кадрах Орбакайте прогуливается с мужем и дочкой по траве в лучах солнца. Она предстала в алых брюках клеш, сливочной блузке и декоративном вязаном пальто зеленого цвета с принтом на всю спину в виде попугая. Образ дополнила массивная черная сумка и имиджевые очки.

Наследница звезды выглядела ярко в розовой тунике и плюшевой толстовке цвета фуксия. Поверх она надела косуху. А вот Земцов облачился в серые джинсы, худи с принтом и черное пальто на молнии.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Мягкий, уютный, не привычный для Кристины и ее стилистического типажа образ. Она в нем домашняя и мягкая. Очень грамотно использованы объемные имиджевые очки, они увязали лицо Кристины с этой мягкостью и бесформенностью. Спокойствия образу добавляет зеленый цвет, которого использовано больше всего, а яркости добавляет алый оттенок красного. На фоне деревни и спокойствия образ уместен, но он не вписывается в динамичные street style образы ее мужа и дочери», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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