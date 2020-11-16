«Вытягивает образ»: Пугачева в небесно-голубом костюме произвела впечатление на стилиста

На днях певица отметила годовщину отношений с мужем. Она выбрала образ в нежных тонах, который восхитил модного эксперта портала Teleprogramma.pro Ольгу Трофимову.

Алла Пугачева в этом году почти не покидает замок в деревне Грязь. Она даже свой день рождения отметила в кругу родных за семейным столом. Иногда певица принимает дома гостей, для которых готовит изысканные блюда. Не дают ей заскучать двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние малыши стали ходить в школу, что еще больше расширило их кругозор. Они стремятся удивлять родителей.

А 15 ноября Алла Борисовна провела вечер в компании Максима Галкина. Они устроили ужин при свечах у камина. По такому случаю артистка облачилась в небесно-голубой костюм. Широкие брюки и достаточно свободная блузка на пуговицах подчеркнули стройную фигуру 71-летней Примадонны. Она также дополнила наряд кардиганом в бежево-коричневых тонах и небольшой сумкой из состаренной кожи. Пугачева сделала пышные кудри и макияж в нюдовых тонах.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Выглядит прекрасно, свежо, молодо за счет правильного макияжа, правильной укладки и правильно подобранных цветов в образе. Абсолютно нежнейший брючный костюм. Блуза василькового цвета правильно оттеняет цветотип Аллы Борисовны. Стоит обратить внимание на правильно подобранную аксессуарную группу, которая дополняет и гармонирует с кардиганом. Принт на сумке популярный в этом сезоне. Он в коричневых тонах, как и кардиган. Мультиколор, который присутствует в луке, вытягивает образ Аллы Борисовны, а правильно расставленные акценты в цветовой гамме — прическа, макияж и ее роскошная улыбка — сделали свое дело», — высказалась эксперт.

«Единственное, чтобы я убрала из этого образа, — это колье. Оно роскошное, но с блузкой оно немного неуместно. Я все же за умеренность и лаконичность. Без колье образ смотрится более прекрасно. Алла Борисовна в светлых пастельных тонах выглядит свежо, но если обратит внимание на ее фигуру, то все же балахоны, силуэты, которые мы раньше чаще всего видели, они добавляют размер к ее образу. А правильно подобранная верхняя одежда вытягивает образ. Тут мы видим прекрасный пример, как певица предстала в нежнейшей блузке, но поверх надела кардиган нестандартном цветовом решении, который гармонирует с ее оттенком кожи и макияжем, смотрится это эстетично свежо, повседневно, но красиво», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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