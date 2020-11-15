Летящий силуэт: 45-летняя Навка в хлопковом сарафане с открытыми плечами и воланами вышла в свет

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду — 45-летняя Татьяна Навка знает, как выглядеть статусно и дорого. Экс-партнерша Романа Костомарова избегает любой вульгарности в одежде, подбирая наряды, которые соответствуют ее возрасту и занимаемому положению. По словам ведущего программы «Модный приговор», Татьяна умеет комбинировать вечерние туалеты с аксессуарами, отдавая предпочтение лаконичности и монохромным оттенкам.

На одном из памятных снимков Навка предстала на красной ковровой дорожке в Баку. Тогда спортсменка стала гостьей фестиваля «Жара». Олимпийская чемпионка в танцах на льду облачилась в белый сарафан длины макси с открытыми плечами и воланами. Летний наряд фигуристки дополнили трендовые рукава-буфы. Акцент спортсменка сделала на летящем силуэте своего свободного одеяния. Также Навка с особой тщательностью подобрала аксессуары — массивные серьги-подвески и серебристую сумочку-клатч, которую фигуристка закрепила на поясе.