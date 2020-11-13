«Обратите внимание на брюки»: осенний наряд Айзы не впечатлил модного эксперта

Айза Долматова решила поддержать мегапопулярный тренд на шляпы и появилась на прогулке в модном образе. Помимо головного убора в песочном оттенке она выбрала брюки палаццо, свитер и классическое пальто в схожей цветовой гамме. Снимком артистка поделались в своем Instagram. Как отметила модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова, Айза отлично поработала с цветами наряда, но немного не угадала с фактурами.

«Все бы хорошо, но обратите внимание на брюки. Палаццо или «трубы» — модные в этом сезоне, но те, что на Айзе, смотрятся как летние. По фактуре они должны быть плотнее, чтобы держать силуэт. Это может быть твид, плотный хлопок или даже деним такого необычного цвета. И носок для обуви рекомендовала бы более узкий и глубокого оттенка — песочный или цвет корицы. Тогда было бы все правильно. А здесь детали не согласованы между собой, но в целом идея образа — красивая», — сказала Трофимова.