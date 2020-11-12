«Как пальто-пуховик»: Бородина вслед за Бузовой похвасталась длинной зимней курткой с мехом

Ксения Бородина не скрывает, что крупные суммы денег тратит на одежду. В ее доме с Курбаном Омаровым есть отдельная гардеробная, где девушка хранит обувь, платья и другие наряды, а также аксессуары и сумки. Каждый сезон она пополняет свою коллекцию, а некоторые старые вещи, которые уже не носит, отдает друзьям. Не так давно телеведущая купила сумку Prada, а также несколько пар трендовых ботинок Dior и других брендов.

Зачастую Ксения одевается в наряды и без громких лейблов. Недавно она хвасталась кашемировым костюмом и оливковым пальто. На этот раз телеведущая облачилась в длинную стеганую пуховую куртку с меховой оторочкой. Она выбрала универсальный черный цвет. Девушка позировала также в массивных ботинках с круглым мысом.

«Здесь вы найдете красивую куртку, которая при этом будет очень теплой (до −30 градусов)», — отметила Бородина.

Поклонники восхитились лаконичным повседневным луком телеведущей. При этом многие посчитали, что звезда похвасталась дорогостоящей обновкой. «Идеальная куртка! Ксения, очень доверяю вашему вкусу», «Вы такая стройная, красивая», «Очень вам идет, Ксюш», «Ксения, вы прекрасны в любом пальто, пуховике и образе!» — прокомментировали пост подписчики. Фанаты отметили, что накануне похожей обновкой похвасталась Ольга Бузова.

Коллеге Бородиной подарили черную длинную пуховую куртку. На спине была вышита надпись: «Королева», на английском языке. Ольга очень обрадовалась тому, что скоро будет ходить в утепленной обновке.