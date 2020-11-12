«Вариант наиболее популярен»: Хромченко назвала супермодные сапоги с высоким голенищем

В этом сезоне очень актуальны стали ботфорты с массивным низом.

Ультрамодные сапоги этого сезона показали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. На смену классическим женственным ботфортам на каблуке пришли грубоватые модели с тупым мысом и толстой подошвой.

больше по теме Кудрявцева примерила актуальный смокинг с брюками макси, как советовала Хромченко Таким образом телеведущая поддержала сразу два тренда.

«Я бы в этом сезоне рекомендовала обратить внимание на ботфорты с массивным низом, которые напоминают челси, но продленные этаким чулком. Это как раз тот вариант обуви с высоким голенищем, который наиболее популярен. Наши стилисты подобрали для нашей героини действительно что-то острое», — прокомментировала представленный на подиуме образ Эвелина Хромченко.

Отметим, что ранее модный эксперт говорила о другом обувном тренде — белых сапогах. Актуальные модели легко вписываются в гардероб, освежают и омолаживают лук.