Лера Кудрявцева: «Наталья Бестемьянова рассказала о любви на троих»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть
Видео

«Вариант наиболее популярен»: Хромченко назвала супермодные сапоги с высоким голенищем

В этом сезоне очень актуальны стали ботфорты с массивным низом.

«Вариант наиболее популярен»: Хромченко назвала супермодные сапоги с высоким голенищем
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Ультрамодные сапоги этого сезона показали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. На смену классическим женственным ботфортам на каблуке пришли грубоватые модели с тупым мысом и толстой подошвой.

«Я бы в этом сезоне рекомендовала обратить внимание на ботфорты с массивным низом, которые напоминают челси, но продленные этаким чулком. Это как раз тот вариант обуви с высоким голенищем, который наиболее популярен. Наши стилисты подобрали для нашей героини действительно что-то острое», — прокомментировала представленный на подиуме образ Эвелина Хромченко.

Отметим, что ранее модный эксперт говорила о другом обувном тренде — белых сапогах. Актуальные модели легко вписываются в гардероб, освежают и омолаживают лук.

Тэги

Модные трендыМодный приговорПрограмма "Модный приговор"сапогиХромченкочто модноЭвелина Хромченко