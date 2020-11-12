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Акцент на хрупкость: 42-летняя Климова в топе-бандо похвасталась красивой спиной

Актриса выбрала для красной дорожки элегантный черно-бордовый наряд.

Акцент на хрупкость: 42-летняя Климова в топе-бандо похвасталась красивой спиной
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова имеет огромную армию поклонников. Внимание красавице уделили и в Сети. Ей посвящены несколько фан-страничек, где публикуется самый разный, порой даже редкий, фотоконтент, который Климова часто репостит себе на страничку.

На этот раз в Instagram появились фотографии красавицы с красной ковровой дорожки. Климова позирует фотографам в элегантном и очень женственном наряде — бордовом топе-бандо и черных брюках с высокой посадкой. Выбранный аутфит выгодно подчеркнул хрупкие плечи звезды и ее красивую спину, которую она с удовольствием продемонстрировала на отдельном кадре.

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Поклонники пришли в искренний восторг: «Симпотулечка, Катюнечка!!», «Катюша, вы богиня красоты», «Красавица», «Царица!».

А ранее Климова показала честное селфи, на котором позировала без макияжа и укладки. Фолловеры не поскупились на комплименты и отметили, что девушка прекрасна.

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