В «Модном приговоре» объяснят, как связан легкомысленный гардероб и отношения с противоположным полом

Программа «Модный приговор» в эфире Первого канала выходит ежедневно по будням уже много лет. И за это время ведущие шоу и стилисты проекта помогли не только участницам, но и телезрительницам, по-другому взглянуть на свой гардероб.

На этой неделе в четверг, 12 ноября, на модный суд придут сестры-двойняшки. Они — настоящая противоположность друг другу. Тамара любит сдержанный гардероб и обвиняет сестру Надю в том, что ее наряды слишком легкомысленные. А откровенными мини и агрессивным мейкапом хорошего мужчину не привлечь.

«Девушек в мини замуж не берут!» — уверена Тамара.

Но Надя другого мнения. Она считает, что из гадкого утенка она всеми силами — и при помощи достижений пластической хирургии — стала прекрасным лебедем, и ей нравится чувствовать на себе взгляды противоположного пола.

Но гардероб ей все-таки придется пересмотреть. Только вот Надежда очень боится стать «серой мышкой». Эксперты «Модного приговора» помогут героине преобразиться.