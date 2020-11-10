Бывший концлагерь: в каких условиях Ефремов будет отбывать срок
Видео
Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео

По моде: Макаревич отметилась в косухе, грубых сапогах и романтичной юбке

Стилист Лариса Тимиряева считает, что образ солистки группы «Лицей» отвечает современным трендам.

По моде: Макаревич отметилась в косухе, грубых сапогах и романтичной юбке
Анастасия Макаревич. Фото: www.instagram.com/anastasiya_makarevich_official/

Анастасия Макаревич позировала на улице вместе с другими солистками «Лицея» — Софией Тайх и Анной Щеголевой. Девушки составили черно-белые комплекты, соединив женственные элементы с маскулинными.

На фронтвумен поп-группы оказалась романтичная белая юбка длины мидакси (среднее между макси и миди. — Прим. ред.), кожаная косуха и лакированные ботинки. Аутфит 43-летней артистки прокомментировала в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ выстроен на контрасте: белого — черного, женского — мужского, романтического — дерзкого, глянца и матовых фактур. Контраст — это актуальная тенденция современной моды. Так что образ можно считать модным», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — работает персональным стилистом и имиджмейкером. Получила профессиональное образование в Международной школе имиджелогии Art in Style. На протяжении многих лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением, помогает людям ориентироваться в изменчивом мире моды.

Лариса Тимиряева.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив.

Тэги

Анастасия МакаревичЗвездный стильЛариса ТимиряеваМакаревич новостиМодные трендычто модно