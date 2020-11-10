По моде: Макаревич отметилась в косухе, грубых сапогах и романтичной юбке

Анастасия Макаревич позировала на улице вместе с другими солистками «Лицея» — Софией Тайх и Анной Щеголевой. Девушки составили черно-белые комплекты, соединив женственные элементы с маскулинными.
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Привет, друзья! 😉 Завтра выдвигаемся в Иваново! ✌️🎸🎸🎸 Кто соскучился по концертам так, как соскучились по ним мы?!! Завтра наконец грянем на всё Иваново! 🎉 Ждите нас, друзья, спешим к вам! 😘😘😘 @sofita_shine @shchegoleva_anna87 #группалицей #настямакаревич #концерт #гастроли #осень #осеньосень #иваново #городневест #livemusic #concert #girlsband
На фронтвумен поп-группы оказалась романтичная белая юбка длины мидакси (среднее между макси и миди. — Прим. ред.), кожаная косуха и лакированные ботинки. Аутфит 43-летней артистки прокомментировала в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.
«Образ выстроен на контрасте: белого — черного, женского — мужского, романтического — дерзкого, глянца и матовых фактур. Контраст — это актуальная тенденция современной моды. Так что образ можно считать модным», — прокомментировала фэшн-эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — работает персональным стилистом и имиджмейкером. Получила профессиональное образование в Международной школе имиджелогии Art in Style. На протяжении многих лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением, помогает людям ориентироваться в изменчивом мире моды.