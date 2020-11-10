По моде: Макаревич отметилась в косухе, грубых сапогах и романтичной юбке

Анастасия Макаревич позировала на улице вместе с другими солистками «Лицея» — Софией Тайх и Анной Щеголевой. Девушки составили черно-белые комплекты, соединив женственные элементы с маскулинными.

больше по теме Словно невеста: Валерия в белоснежном платье позировала на яхте в Дубае Певица с мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в ОАЭ.

На фронтвумен поп-группы оказалась романтичная белая юбка длины мидакси (среднее между макси и миди. — Прим. ред.), кожаная косуха и лакированные ботинки. Аутфит 43-летней артистки прокомментировала в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ выстроен на контрасте: белого — черного, женского — мужского, романтического — дерзкого, глянца и матовых фактур. Контраст — это актуальная тенденция современной моды. Так что образ можно считать модным», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — работает персональным стилистом и имиджмейкером. Получила профессиональное образование в Международной школе имиджелогии Art in Style. На протяжении многих лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением, помогает людям ориентироваться в изменчивом мире моды.