По моде: Макаревич отметилась в косухе, грубых сапогах и романтичной юбке

View this post on Instagram

Привет, друзья! 😉 Завтра выдвигаемся в Иваново! ✌️🎸🎸🎸 Кто соскучился по концертам так, как соскучились по ним мы?!! Завтра наконец грянем на всё Иваново! 🎉 Ждите нас, друзья, спешим к вам! 😘😘😘 @sofita_shine @shchegoleva_anna87 #группалицей #настямакаревич #концерт #гастроли #осень #осеньосень #иваново #городневест #livemusic #concert #girlsband