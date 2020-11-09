С акцентом на ноги: Барановская в платье-бюстье из розового атласа позировала на диване

Юлия Барановская относится к тому числу женщин, которые всегда все успевают. Несмотря на то, что после расставания с Андреем Аршавиным, девушка так и не встретила новую любовь, она не теряет надежды. При этом бывшая избранница футболиста построила карьеру на телевидении и теперь является частой гостьей на светских мероприятиях. Во время поездок с детьми на отдых, она предпочитает неброскую и удобную одежду, а вот для выходов в свет девушка облачается в модные луки.

Недавно Юлия приняла участие в модной фотосессии. Она не стала скрывать, что с ней на съемке была дочка Яна. Они даже облачились в одинаковые пальто, умилив поклонников. К слову, family look подчеркнул их сходство. А потом телеведущая примерила несколько трендовых образов от алого костюма с узкими брюками, до жакета с поясом. Барановская припасла самый роскошный наряд напоследок. Она облачилась в вечернее платье-бюстье из розового атласа. Наряд спереди имел драпировку в виде розы, а сзади длинный шлейф. Бежевые босоножки дополнили образ, как и легкие локоны.

Накануне Юлию одарила комплиментом даже Лина Дембикова. Ведущая шоу «Перезагрузка» отметила, что бывшая возлюбленная футболиста находится в роскошной форме. Платье подчеркнуло достоинства ее фигуры. Поклонники осыпали телеведущую комплиментами.