«Хочется обратить внимание на детали»: стилист посоветовала Инне Маликовой заменить джинсы

Солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова, как и ее старший брат Дмитрий, выглядит очень молодо для своих лет. Звезда обладает стройной фигурой, за которой тщательно следит, и всегда одевается по моде.

На этот раз артистка оправилась на прогулку в стильном аутфите, в котором смогла учесть многие тренды сезона. Кожаный пиджак она надела на клетчатую рубашку оверсайз. Джинсы mom’s, которые остаются на пике популярности не первый сезон, красавица подвернула по моде. Завершили образ грубые ботинки на шнурке и стеганая сумочка Chanel — непреходящая классика.

Специально для портала Teleprogramna.pro стилист Анна Бжедугова прокомментировала лук артистки. Фэшн-эксперт отметила, что изюминки в образ внесли детали.

«В целом образ мне нравится. Кожаный пиджак и рубашка в желтую клетку – это трендовая альтернатива более приевшимся вариантам с косухами. Хочется обратить внимание на детали, такие как выпущенный широкий рукав рубашки, который виден из-под верхней одежды. Маленькая сумка делает образ интереснее, к тому же, именно сейчас данные модели находятся на пике популярности. Я бы заменила укороченные джинсы на более широкие и длинные, такие, чтобы из под них была видна только подошва обуви», — отметила Анна Бжедугова.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.