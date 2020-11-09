«Смотрелось бы органичнее»: имидж-стилист нашла ошибку в аутфите Эммы Малининой

Супруга Александра Малинина – Эмма — слывет настоящей модницей. Своими нарядами возлюбленная именитого певца делился с фанатами в Instagram, чем вызывает самые разные эмоции. На этот раз Эмма позировала в приталенном ярком платье, которое она дополнила кожаной курткой и открытой обувью. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что образ смотрится вполне неплохо, но есть одно «но».

«Такие сочные оттенки в этом сезоне актуальны. Синий плюс лазурный кант на юбке, а также кожа в жакете и в сумке. Яркими цветовыми оттенками она добавила аксессуарную группу. Все вполне неплохо смотрится, но было бы лучше, если бы пятка была закрыта. Можно было выбрать другую обувь, с закрытой пяткой, но с открытыми пальцами. Смотрелось бы органичнее и оригинальнее», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — больше 10 лет работает имидж-стилистом. Успешно сотрудничает с VIP-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.