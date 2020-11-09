«Смотрелось бы органичнее»: имидж-стилист нашла ошибку в аутфите Эммы Малининой

Супруга Александра Малинина – Эмма — слывет настоящей модницей. Своими нарядами возлюбленная именитого певца делился с фанатами в Instagram, чем вызывает самые разные эмоции. На этот раз Эмма позировала в приталенном ярком платье, которое она дополнила кожаной курткой и открытой обувью. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Ольга Трофимова отметила, что образ смотрится вполне неплохо, но есть одно «но».
«Такие сочные оттенки в этом сезоне актуальны. Синий плюс лазурный кант на юбке, а также кожа в жакете и в сумке. Яркими цветовыми оттенками она добавила аксессуарную группу. Все вполне неплохо смотрится, но было бы лучше, если бы пятка была закрыта. Можно было выбрать другую обувь, с закрытой пяткой, но с открытыми пальцами. Смотрелось бы органичнее и оригинальнее», — сказала Трофимова.
Справка Teleprogramma.pro:
Ольга Трофимова — больше 10 лет работает имидж-стилистом. Успешно сотрудничает с VIP-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.
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Мой инь и янь ⠀ Баланс мужского и женского - гармония, способная покорять новые вершины и расширять горизонты💯 ⠀ В бизнесе я словно солдат. Уверенная, спокойная, твердая. ⠀ Это мой ян. К своим целям я еду на танке и не вижу препятствий. Я не допущу ни грамма критики и сама себе обеспечу тотальную поддержку. Мой вектор в моих целях и росте. 🎯 ⠀ Но все меняется, когда я дома или в отношениях с мужчинами. Проявляется другая сторона баланса - инь. Женственность, сексуальность, забота, нежность. ⠀ Я не всегда была такой. Я была полна комплексов, страхов, ограничивающих установок. Жила в стрессе, заедала обиды и пахала, как лошадь, без сна и отдыха. Но смогла все изменить, и прийти к гармонии, проработав многое в себе. ⠀ Я не какая-то особенная. Я одна из вас. Просто знаю КАК и ЧТО нужно делать. ⠀ Когда вы в балансе, ваша жизнь наполняется изобилием, вы получаете все легко. Целостная личность - успешная личность 👏 ⠀ Имидж-коучинг - это работа с целями и установками, погружение в подсознательное для поиска самых выдающихся, внутренних ресурсов; тесты по анализу личности, анализу окружающей среды, работа с позиционированием и изучением одежды, как средство достижения целей и самовыражения личности. ⠀ Запись - открыта. Длительность 8 часов - два дня. По всем вопросам пишите 📩 ⠀ С уважением к Вам, Ваш имидж-стилист Ольга Трофимова! ⠀ #mylife #life #lifestyle #mood #персональныйстилист #имиджмейкер #имиджстилист #барнаул #city #citylife