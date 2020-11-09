Акцент на талии: Меган Маркл в черном пальто миди с поясом появилась на публике с принцем Гарри

Герцог и герцогиня Сассекские напомнили о себе в особенный для британцев день. Они побывали на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе.

Меган Маркл была любимицей британцев, когда вышла замуж за принца Гарри. Актриса смогла стать частью королевской семьи, хоть и зачастую нарушала этикет и традиции. Публика любила девушку, но в 2019 году она стала попадать под критику и осуждение. Сама герцогиня Сассекская признавалась, что постоянное внимание прессы и преследование репортеров ее пугают. В итоге в начале 2020 года пара сложила с себя полномочия и уехала жить в США вместе с сыном Арчи.

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Первые месяцы звездная чета обосновывалась на новом вместе. Сначала они разместились в Канаде, но вскоре перебрались в Лос-Анджелес, где поселились в роскошном особняке. Супруги почти не появлялись на публике, но иногда устраивали онлайн-встречи, на которых обсуждали злободневные для всего мира темы. А вот накануне в Британии отдавали дань памяти жертвам Первой мировой войны. Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили Вестминстерское аббатство в День памяти павших. Напомнили о себе в этот особенный день и Меган с принцем Гарри.

Они неожиданно появились на публике. Герцог и герцогиня Сассекские побывали на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе. Внук королевы принес венок и цветы, выращенные в их с женой саду. Он возложил его на кладбище. Маркл для такого случая облачилась в черное платье миди, а также пальто с широким поясом. Изящные лодочки дополняли ее образ. Принц Гарри надел темно-синий костюм с орденами. Они прикрепили к нарядам брошки в виде алых маков.

Как позже стало известно, внуку королевы важно было почтить память погибших из-за своего военного прошлого. Он даже обратился в Букингемский дворец с просьбой, чтобы от его имени был возложен венок у памятника павшим в Лондоне, но получил отказ. Тогда принц Гарри решил посетить кладбище в Лос-Анджелесе, об этом пишет Daily Mail. К слову, недавно прошел слух, что Маркл снова беременна. Однако своим образом она сделала акцент на талии, развеяв домыслы журналистов.