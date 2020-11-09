«Гармонично»: Загитова вышла на прогулку в ахроматическом луке «спорт-шик» с дутым жилетом

Фигуристка примерила песочный костюм с кроссовками и кепкой. Ее образ оценила стилист Марина Корабель.

18-летняя Алина Загитова покинула профессиональный спорт, но не рассталась с привычкой наряжаться в спортивные вещи. Даже в обыденной жизни она предпочитает мобильную одежду.

В личном блоге фигуристка обнародовала фотографию, где запечатлелась по дороге на прогулку. Брюнетка примерила спортивный костюм с брюками карго и свитшотом оверсайз песочного цвета, сочетав их с сумкой в тон. Также Загитова облачилась в теплый жилет-дутик, кроссовки и бейсболку черного цвета. Несмотря на простоту аутфита, он получился очень гармоничным, что подтвердила эксперт Teleprogramma.pro Марина Корабель.

«Бежевый костюм и черный жилет прекрасно дружат, а дополняет образ черная кепка, черно-белые кроссовки и бежевая сумка. Образ построен на двух ахроматический цветах. И в нем все гармонично», — сказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.