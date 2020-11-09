Эффект вау: Пегова в ультрамариновой рубашке подчеркнула талию брюками по фигуре

Ирина Пегова поддержала тренд на ультрамариновый цвет, примерив рубашку с рукавами «три четверти» в актуальном оттенке. Ранее Teleprogramma.pro о моде на яркий синий рассказывал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

больше по теме На стиле: Удовиченко в свитере цвета кэмел и струящейся юбке макси отметилась дома у Гузеевой Звезды российского кино давно и тесно дружат.

Фото актрисы в стильном наряде произвело сильное впечатление на ее поклонников. Обнародованный в личном блоге звезды снимок активно комментируют ее поклонники.

«Вау!», «Восхитительная!», «Самая красивая!», «Красотка!», «Очень стильная!», «Самая сногсшибательная!» — не могут уняться почитатели таланта звезды.

Отметим, что Ирина выглядит особенно женственно на этом снимке, возможно, не только благодаря красивому силуэту наряда и его сочному оттенку, но и за счет выгодно подобранных брюк. Их высокая посадка подчеркивает талию и формирует силуэт, а вертикальные полосы вытягивают его, делая визуально стройнее. Об этом в эфире «Модного приговора» рассказывала Эвелина Хромченко.