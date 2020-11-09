«Несправедливо»: Бородина ответила хейтерам на обвинения в покупке фейковых сапог Dior

Ксения Бородина с момента основания шоу «Дом-2» является его бессменной ведущей. Теледива неплохо зарабатывает и демонстрирует свой достаток, покупая люксовые вещи не только себе, но и своим дочерям – Марусе и Теоне. Но девушку неоднократно обвиняют в приобретении брендовых копий. И накануне в одной из передач телеведущая снова увидела сюжет об этом.

«Пока была у мамы, опять увидела очередную программу по тв, значит, рассказывали про сапоги, кто где одевается, — негодует Бородина, — решили упомянуть меня».

Бородина отметила, что ее новые сапоги Dior назвали подделкой. Он призналась, что ей обидно слышать такое. И поспешила продемонстрировать свою оригинальную пару.

«Нет, обидно — это неправильное слово. Я считаю, это несправедливо. Вот эти кольца, по идее, должны быть вот так вот», — говорит Ксения. И замечает, что носить их можно хоть как: «Ты куда хочешь, туда и скручиваешь, то есть разницы вообще никакой нету. Понимаете, бред собачий какой приходится обсуждать».

А началось все с того, что на одном из фото кто-то из пользователей увидел, что у Бородиной кольца от пряжки ремня расположены спереди, а не сбоку.