Стильная многослойность: Саша Савельева дополнила рубашку оверсайз жакетом мужского кроя

View this post on Instagram

«Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой, решайте сами, что вы хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни» #джанниверсаче / “Do not go into trends. Do not allow fashion take you over, choose who you want to be and what do you want to show with your clothes and lifestyle.” #gianniversace