Стильная многослойность: Саша Савельева дополнила рубашку оверсайз жакетом мужского кроя

Год назад Саша Савельева впервые стала мамой. В браке с Кириллом Сафоновым у певицы родился сынок Леон. Но несмотря на то что звезда с головой погрузилась в материнство, она находит время на творчество. Новые треки, съемки и фотосессии — девушка активно продолжает работать.

Накануне Савельева поделилась свежими кадрами со съемок. Она предстала в стильном классическом аутфите, представленном через призму современности: многослойный черно-белый прикид состоял из рубахи оверсайз и жакета мужского кроя. Манжеты, ворот и низ рубахи подчеркнуто небрежно выглядывают из-под жакета, а с плеча красиво свисает тканевая роза холодного оттенка.

«Не увлекайтесь трендами. Не давайте моде власти над собой, решайте сами, что вы хотите выразить своей одеждой и своим образом жизни», — процитировала Савельева модельера Джанни Версаче.

Поклонникам стиль звезды пришелся по душе. Кроме того, они поспешили дать обратную связь относительно современной моды и трендов: «Сразу и не узнать… прекрасная», «Богиня красоты», «Прекрасная», «У меня всегда свой стиль, несмотря на модные тенденции, и я очень восхищаюсь людьми, теми, кто выражает свой стиль в одежде да и по жизни», — пишут люди.