Модно: Стоцкая поддержала тренд на маскулинность, сочетав пальто с кедами и кепкой

Анастасия Стоцкая вышла на прогулку в модном комплекте, на который обратила внимание профессиональный стилист Лариса Тимиряева. Певица примерила маскулинное черное пальто, кепку и палантин в тон, полосатый джемпер, джинсы с эффектом состаренного денима и кеды.

Эксперт в разговоре с журналистом сайта Teleprogramma.pro заметила, что аутфит артистки сегодня очень актуален и подходит к образу звезды.

«Мужской стиль в женской моде — одна из самых устойчивых модных тенденций, введенной еще легендарной Коко Шанель. Она понимала, что на контрасте с мужским, женственность подчеркивается более тонко и ненавязчиво, но создается контраст, обращающий на себя внимание. Поэтому ее нововведения и творения стали не просто классикой, а легли в основу современного французского стиля. Так что Анастасия выглядит, как настоящая современная, независимая француженка. Главная составляющая модного образа — свобода. Свободный крой пальто в мужском стиле, свободные джинсы, что сейчас в моде, развивающийся палантин, распущенные волосы. Черный цвет — любимый цвет француженок. Джемпер, напоминающий тельняшку, кепка и главный аксессуар француженок — солнечные очки, которые они носят не от солнца, а именно как аксессуар в любую погоду и в любое время года. Одним словом — современная француженка, свободолюбивая и независимая», — рассказала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в моде.