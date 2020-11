«Классическая история»: Анна Бузова позировала в платье с ремнем-юбкой

View this post on Instagram

Уже неделю не выходит одна идея из головы 🙈🙉 так хочется реализовать, но пока никак не могу структурировать ее и вкусно упаковать🙈🙈🙈 не хватает ни времени, ни вдохновения, ни креатива 😭😭😭😭 это самое неприкольное, когда есть идея(сейчас она мне кажется гениальной, кстати😂✌🏻), но не хватает рук для ее воплощения в жизнь((( ну ничего, я обязательно соображу как, чего, зачем и почему😂 и реализую 💪🏻💪🏻💪🏻 Из новостей: работаем над созданием новой зимней коллекцией @buna.story 💃🏻 запустили продажу офигенных Buna Beauty Box’ов по самой лояльной цене @buna_cosmetics 🌸(см сторис), ну и продумываем планы по развитию моего бренда💃🏻💃🏻💃🏻 так что работаем нон-стоп💪🏻💪🏻💪🏻 Как прошла ваша неделя?