«Классическая история»: Анна Бузова позировала в платье с ремнем-юбкой

Молодая бизнесвумен Анна Бузова сообщила своим подписчикам о трудных буднях. Девушка разрабатывает новую модную коллекцию зимних вещей. Сестра ведущей проекта «Дом-2» рассказала, что готова воплотит в жизнь новый проект. Однако пока Анна не знает, как это сделать. Зато бизнес-леди похвасталась запуском новой продукции косметики собственного бренда и образом в офисном стиле.
Бузова-младшая разместила свежий снимок на своей странице в Instagram. На нем Анна запечатлена в белом платье-рубашке с черными пуговицами, поверх которой она надела юбку-пояс с большими карманами.
Стилист портала Teleprogramma.pro — дизайнер Сергей Никулин дал свою оценку такому наряду.
«Если рассматривать образ как фэшн-лук, то модным его не назовешь. Скорее, он просто относится к стилю. По сочетанию оттенков — это классика. По пропорциям — тоже классическая история, несмотря на такой новомодный аксессуар, как ремень-юбка. Хотя он уже года два назад вошел в моду, только не все это поняли и приняли. Но и такие бывают истории в моде, когда что-то не принимается сразу, но спустя сезон, и более люди начинают носить и с удовольствием эксплуатировать эту вещь», — отметил фэшн-эксперт.
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Уже неделю не выходит одна идея из головы 🙈🙉 так хочется реализовать, но пока никак не могу структурировать ее и вкусно упаковать🙈🙈🙈 не хватает ни времени, ни вдохновения, ни креатива 😭😭😭😭 это самое неприкольное, когда есть идея(сейчас она мне кажется гениальной, кстати😂✌🏻), но не хватает рук для ее воплощения в жизнь((( ну ничего, я обязательно соображу как, чего, зачем и почему😂 и реализую 💪🏻💪🏻💪🏻 Из новостей: работаем над созданием новой зимней коллекцией @buna.story 💃🏻 запустили продажу офигенных Buna Beauty Box’ов по самой лояльной цене @buna_cosmetics 🌸(см сторис), ну и продумываем планы по развитию моего бренда💃🏻💃🏻💃🏻 так что работаем нон-стоп💪🏻💪🏻💪🏻 Как прошла ваша неделя?
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