«Классическая история»: Анна Бузова позировала в платье с ремнем-юбкой

Молодая бизнесвумен Анна Бузова сообщила своим подписчикам о трудных буднях. Девушка разрабатывает новую модную коллекцию зимних вещей. Сестра ведущей проекта «Дом-2» рассказала, что готова воплотит в жизнь новый проект. Однако пока Анна не знает, как это сделать. Зато бизнес-леди похвасталась запуском новой продукции косметики собственного бренда и образом в офисном стиле.

Бузова-младшая разместила свежий снимок на своей странице в Instagram. На нем Анна запечатлена в белом платье-рубашке с черными пуговицами, поверх которой она надела юбку-пояс с большими карманами.

Стилист портала Teleprogramma.pro — дизайнер Сергей Никулин дал свою оценку такому наряду.

«Если рассматривать образ как фэшн-лук, то модным его не назовешь. Скорее, он просто относится к стилю. По сочетанию оттенков — это классика. По пропорциям — тоже классическая история, несмотря на такой новомодный аксессуар, как ремень-юбка. Хотя он уже года два назад вошел в моду, только не все это поняли и приняли. Но и такие бывают истории в моде, когда что-то не принимается сразу, но спустя сезон, и более люди начинают носить и с удовольствием эксплуатировать эту вещь», — отметил фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: