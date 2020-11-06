«Не покупайте на вырост»: Хромченко рассказала, как правильно одевать и обувать своих детей

В одном из выпусков телевизионной программы «Модный приговор» состоялось детское дефиле. Маленькие девчонки и мальчишки прошагали по подиуму в стильных тренчах, курточках и ботинках, а также продемонстрировали актуальные — для детей — аксессуары.

Модный эксперт проекта Эвелина Хромченко на примере нарядов юных моделей рассказала родителям об основных правилах составления детского гардероба.

«Для того, чтобы впоследствии не приводить женщину в «Модный приговор» и лечить ее от любви к определенному оттенку розового цвета, когда ей 50, обязательно приобретите ей розовый рюкзачок, розовую курточку, того самого оттенка розового, когда она еще в школу не пошла, или отправилась в первый класс. Для того, чтобы вот это ощущение любви к розовому реализовалось у человека вовремя», — заметила Эвелина Хромченко.

Коснулась фэшн-критик и вечного вопроса о темном и светлом. Ведь часто многие родители стараются составлять гардероб ребенка в исключительно черных тонах, и движет ими прагматичность — якобы, на черном не видно, что вещь запачкана или уже отстирывается. Но у Хромченко другое мнение.

«Пожалуйста, покупайте для детей светлое. Вы легко можете постирать такой светлый плащ в стиральной машине, с ним ничего страшного не произойдет», — попросила Хромченко.

Еще один совет фэшн-эксперт дала относительно детской обуви. Эвелина обратила внимание родителей на то, что она должна быть по размеру.

«Очень важно, чтобы обувь у детей была крайне удобная. Не покупайте ее на вырост, а покупайте по размеру, причем так, чтобы ребенку она не была мала», — подчеркнула Хромченко.

Резюмируя свой комментарий относительно составления детского гардероба, Хромченко подытожила: