«У всех модниц есть»: Бузова в кроп-топе и джинсах клеш поделилась грезами о двойной сумочке Louis Vuitton

Ольга Бузова не раз жаловалась, что у нее очень плотный рабочий график. В нем она с трудом находит время для себя. Лишь недавно звезда придумала традицию — раз в неделю ходить на массаж. А вот заниматься шопингом ей по-прежнему некогда.

«Я вне трендов. Тренд — это я, я просто круглосуточно на льду и у меня нет времени ходить по магазинам», — рассказала она в личном блоге.

Однако забежав в магазин за подарком близкому человеку, она присмотрела двойную сумочку Louis Vuitton. «Цену называть не буду», — сразу предупредила она.

«Я знаю, что у всех модниц уже есть эти сумки. У меня вопрос: мне она нужна или нет?» — порассуждала Бузова, позируя перед камерой своего телефона.

Девушке понравились сразу две модели — с розовым и зеленым ремешком. Первая ей показалась более яркой, а вторая подходящей к ее новому стилю, в котором много оттенка хаки. В итоге ведущая устроила в stories Instagram опрос, попросив своих подписчиков ответить, какая сумка лучше.