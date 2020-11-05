Леди-элегантность: Марина Юдашкина в платье-футляре по фигуре запечатлелась у камина

Марина Юдашкина, 61-летняя избранница российского кутюрье Валентина Юдашкина, обладает стройной фигурой и умело подчеркивает ее при помощи своих нарядов. Жена модельера предпочитает примерять одеяния с акцентом на талии, выбирая А-силуэтные платья или платья-футляры.

Кроме того, ее любимый цвет – черный, который, как известно, визуально делает силуэт еще изящнее. На своем последнем фото личного блога Марина предстает в своем излюбленном луке – в маленьком платье в духе Шанель, которое, по мнению известного французского модельера, должно быть у каждой женщины.

Платье-футляр по фигуре и выше колен Юдашкина примерила с открытыми туфлями в тон, составив total black look. При этом акцент она сделала на педикюре, подобрав ярко-красный лак.