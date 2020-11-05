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Дорого-богато: Высоцкая продемонстрировала коллекцию кроссовок, которую обновляет каждые два месяца

Актриса любит бегать и заниматься скандинавской ходьбой.

Дорого-богато: Высоцкая продемонстрировала коллекцию кроссовок, которую обновляет каждые два месяца
Высоцкая продемонстрировала свою коллекцию кроссовок. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая решила показать своим поклонникам обширную коллекцию спортивной обуви, которую она использует по прямому назначению. Звезда регулярно занимается скандинавской ходьбой и бегом.

По мнению ведущей шоу «Едим дома!» спортивную обувь необходимо менять каждые два месяца, поскольку она очень быстро изнашивается, что она и старается делать. Поэтому коллекция ее кроссовок довольно обширна.

Высоцкая продемонстрировала свою коллекцию кроссовок
Высоцкая продемонстрировала свою коллекцию кроссовок. Кадр из шоу «Мне это нравится!»

Для спортивных прогулок с палками Юлия предпочитает примерять специальные хайкинг-бутс с резной нескользящей подошвой. Они высокие и хорошо фиксируют щиколотку, что удобно для ходьбы, полагает Высоцкая.

Обувь для скандинавской ходьбы
Обувь для скандинавской ходьбы. Кадр из шоу «Мне это нравится!»

Для бега жена Андрея Кончаловского любит обувь с гелевой прослойкой, с ней она себя чувствует комфортно. Высоцкая призналась, что даже дома и на кухне она любит «топтаться» именно в кроссовках.

«Это действительно удобно», — рассказала артистка на шоу «Мне это нравится!».

При этом на свой 39-й она предпочитает покупать 40,5 размер обуви для спорта.

Кроссовки для бега
Кроссовки для бега. Кадр из шоу «Мне это нравится!»

Есть в коллекции блондинки и кроссовки для прогулок. Один из таких экземпляров унисекс достался ей от сына Петра, который купил их себе, но быстро вырос из них. Они белого цвета и легко загрязняются, поэтому Юлия стирает их в стиральной машинке.

«Я вынимаю стельки и стираю отдельно. Потом сушу в сушилке», — поделилась лайфхаком актриса.

Кроссовки от сына
Кроссовки от сына. Кадр из шоу «Мне это нравится!»

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