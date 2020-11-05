Дорого-богато: Высоцкая продемонстрировала коллекцию кроссовок, которую обновляет каждые два месяца

Юлия Высоцкая решила показать своим поклонникам обширную коллекцию спортивной обуви, которую она использует по прямому назначению. Звезда регулярно занимается скандинавской ходьбой и бегом.

По мнению ведущей шоу «Едим дома!» спортивную обувь необходимо менять каждые два месяца, поскольку она очень быстро изнашивается, что она и старается делать. Поэтому коллекция ее кроссовок довольно обширна.

Для спортивных прогулок с палками Юлия предпочитает примерять специальные хайкинг-бутс с резной нескользящей подошвой. Они высокие и хорошо фиксируют щиколотку, что удобно для ходьбы, полагает Высоцкая.

Для бега жена Андрея Кончаловского любит обувь с гелевой прослойкой, с ней она себя чувствует комфортно. Высоцкая призналась, что даже дома и на кухне она любит «топтаться» именно в кроссовках.

«Это действительно удобно», — рассказала артистка на шоу «Мне это нравится!».

При этом на свой 39-й она предпочитает покупать 40,5 размер обуви для спорта.

Есть в коллекции блондинки и кроссовки для прогулок. Один из таких экземпляров унисекс достался ей от сына Петра, который купил их себе, но быстро вырос из них. Они белого цвета и легко загрязняются, поэтому Юлия стирает их в стиральной машинке.