«Классический образ»: Бондарчук прогулялась в красном пальто и с модной сумкой

51-летняя Светлана Бондарчук отметилась на прогулке по Москве в ярком красно-черном образе, примерив прямое двубортное пальто красного цвета, черный шарф и сапоги с узким мысом. В качестве аксессуара она подобрала матерчатую сумку-шопер с принтом в виде известного портрета Мерилин Монро.

Стилист Лариса Тимиряева прокомментировала стиль модели специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Классический образ в драматическом красно-черном цветовом сочетании. Сочетание, конечно, не для блондинок. Но можно было бы просто добавить черные солнечные очки или имиджевые с прозрачными стеклами, но в черной оправе. Добавить драмы лицу, поскольку образ дневной и не приемлет яркого макияжа. Но большую роль сыграла модная тканевая сумка оверсайз с изображением лица Мэрилин Монро, которая сделала акцент на яркости и легкости. Привнеся одновременно стилистического контраста», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.