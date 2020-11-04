Образ для сцены: Брежнева в блестящем топе и юбке до щиколотки станцевала на концерте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» исполнила один из своих хитов — «Ты мой человек».

Вера Брежнева не скрывает: сцена для нее как второй дом. Когда росла старшая дочка поп-дивы — 19-летняя Соня Киперман — ее звездная мама практическим всегда находилась на гастролях, съемках и репетициях. Жена музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что не могла уделять наследнице столько внимания, сколько бы ей хотелось. Перед артисткой стояла особая задача — она должна была обеспечивать семью. Заботиться о Соне певице помогала ее мама, которая сама воспитала четверых дочек.

Вот и сейчас поп-дива активно выступает на сцене, к тому же она снимается в кино. В одном из интервью Вера подметила, что хотела бы еще раз испытать радость материнства. Напомним, что у них с Константином Меладзе нет общих детей.

В личном микроблоге знаменитость то и дело публикует кадры со своих выступлений. На одном из концертов Брежнева устроила танцы на сцене, показав свой нетривиальный наряд. Так, певица облачилась в блестящий кроп-топ, расшитый переливающимися пайетками серебристого оттенка. Аутфит дополнила юбка с высокой посадкой по фигуре, силуэтного кроя. Тут поп-дива отдала предпочтение кипенно-белому оттенку.

Также к яркому наряду она подобрала босоножки на шпильке, а вот белокурые локоны оставила распущенными. К слову, Вера активно занимается благотворительностью.