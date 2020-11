«Туфли лишние»: Кудрявцева предстала на шоу в припыленном жакете и алых лодочках

View this post on Instagram

"Со временем, телевидение перевернет жизнь всего человечества Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение" .... До встречи в театре 🎭 🙌 #дышимлюбимживем#❤️