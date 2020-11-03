«Туфли лишние»: Кудрявцева предстала на шоу в припыленном жакете и алых лодочках

Лера Кудрявцева появилась на шоу «Звезды сошлись» на НТВ в припыленно-розовом жакете в крупную клетку, белых брюках прямого кроя и ярко-красных туфлях.

И, хотя приглушенные оттенки и жакеты с подобным принтом сегодня актуальны, имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro нашла в комплекте определенные недостатки.

«Образ смотрится неплохо, но красные, тем более замшевые, туфли здесь лишние. Они забирают на себя слишком много внимания. Взгляд вначале падает на обувь, потом на брюки и только потом на лицо. Собирая образы нужно так распределять цветовые решения и фактуры, чтобы вначале все-таки было видно лицо человека, а потом уже какие-то акцентные детали. Но здесь лодочки забрали на себя все, что, конечно же, стилистически неправильно. К розовому жакету и белым брюкам подойдут припыленно-голубые или даже белые туфли. Такой комплект смотрелся бы более выигрышно», — прокомментировала Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.