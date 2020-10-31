Друг запечатлел Наталью Водянову в алом платье на запах от Александра Терехова

Наталья Водянова недавно вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Девушка мечтала о летней свадьбе, но из-за пандемии коронавируса ей не удалось исполнить мечту. Она предпочла пока скромную роспись в парижской мэрии. Для особого случая модель выбрала наряд от отечественного дизайнера Ульяны Сергеенко. Они много лет дружат, поэтому у звезды подиумов всегда есть обновки из новых коллекций.

Также не раз Наталья отдавала предпочтения творениям Александра Терехова. Не так давно она вышла в свет в алом блестящем платье на запах с пайетками, которое он создал. Наряд в пол девушка дополнила босоножками красного цвета. Крупные серьги, а также локоны и вечерний макияж дополнили образ. Снимком Водяновой в эффектном наряде поделился ее друг Александр Цыпкин. Писатель много лет знает модель.

«Кто-то должен был это придумать. На фото для привлечения внимания Наталья в платье бренда Терехова, маркетологи которого меня прям восхитили своей идеей. Как понятно, сейчас шенгенская виза — бесполезная бумажка, но по ней теперь можно получить 30% скидку в бутиках Alexander Terekhov. Мне кажется, это очень креативно», — отметил писатель.

Поклонники с ним согласились, а также восхитились красотой Натальи. Многие отметили, что у нее ангельская внешность. «Очень красивая», «Роскошное платье, «Как ей идет красный», «Наряд Терехова идеально сидят на Водяновой», «Класс, такие наряды мечта», «Наташа просто прекрасна», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у модели пятеро детей. Она старается уделять им каждые выходные, а вот в будни посещает светские мероприятия или посвящает себя делам.